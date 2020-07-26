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Самолет совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за закурившего пассажира

, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Самолет совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за закурившего пассажира
салон самолета, pixabay.com

Самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Москвы в Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске. Это случилось из-за пассажира, который закурил на борту воздушного судна во время полета.

Инцидент произошел минувшей ночью.  Подчеркивается, что пассажира с деструктивным поведением передали сотрудникам полиции.

Время стоянки самолета в Иркутске составило 25 минут. За этот период был проведен тщательный досмотр салона на предмет тлеющего пепла и окурка с целью исключения риска возгорания. Расходы за вынужденную стоянку должен будет оплатить закуривший гражданин.

ЕТ
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