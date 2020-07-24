В Краснодаре росгвардейцы спасли пенсионера с сердечным приступом
24 июля 2020, 16:30[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спасли краснодарского пенсионера. У 73-летнего мужчины случился сердечный приступ. В это время он вместе со своей супругой находился на улице Заводской. Мобильного телефона с собой у пенсионеров не было, и позвонить в «скорую» они не смогли.
За помощью женщина обратилась к росгвардейцам, патрулировавших улицу. Они немедленно вызвали бригаду медиков, но, заметив ухудшение самочувствия гражданина, решили не терять времени и самим доставить больного в ближайшее медучреждение. Старший сержант полиции Ашот Манасян, сержант полиции Владимир Ворона и младший сержант полиции Рустам Сташ доставили 73-летнего мужчину в больницу на патрульном автомобиле.
В больнице ему оказали экстренную помощь, сейчас пенсионер чувствует себя лучше и благодарит своих спасителей.
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