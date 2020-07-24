В Краснодаре охранника уволят за угрозы в адрес пациента БСМП

Аргументы Недели → Происшествия

24 июля 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Скриншот видео vk.com/typical_krd

Руководство больницы скорой медицинской помощи в Краснодаре обратилось в охранную организацию, обслуживающую медучреждение, с просьбой уволить одного из ее сотрудников. Причиной обращения руководства БСМП в охранную фирму стал инцидент, произошедший накануне в больничном коридоре. Речь идет о конфликте охранника с супружеской парой, ожидавшей врача.

По словам жены, пьяный охранник допустил нецензурные выражения и угрозы в адрес ее мужа, пока они находились в коридоре, а когда муж зашел в кабинет к врачу, ворвался следом, продолжая угрожать ему и нецензурно выражаться. ЧП в больнице получило широкую огласку в соцсетях.

– По данному инциденту ведётся служебное расследование. Также устанавливаются мотивы подобного поведения охранника, – сообщается в официальном аккаунте БСМП в Instagram.

Руководство больницы также назвало действия охранника абсолютно недопустимыми и извинилось за неудобства, доставленные пациентам.