В Москве начали взрывать «Олимпийский»

В Москве начали сносить внутренние конструкции спорткомплекса «Олимпийский». Жителей соседних домов настолько перепугали взрывы, что некоторые даже решили позвонить в полицию.
«”Олимпийский” потихоньку разбирают. Он останется в истории вместе с событиями, которые здесь прошли, — от Олимпиады-80 до Евровидения 2009-го. Запомнится концертами звезд и крупнейшими спортивными состязаниями. Уходит легенда… Немного жаль», - поделилась в Сети одна из очевидцев.
Местные жители жалуются, что из-за череды мощных взрывов поднялось много пыли, в домах вибрируют оконные стекла. Отмечается, что исторический фасад работы не затронут.
Реконструкция «Олимпийского» началась в январе этого года, закончатся строительные работы в 2023 году. Предполагается, что спорткомплекс продолжит оставаться спортивным объектом и концертной площадкой. На его территории также планируется строительство аквапарка и кинотеатра.
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