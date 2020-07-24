В Москве начали взрывать «Олимпийский»

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24 июля 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

Спорткомплекс "Олимпийский". Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda.jpg

В Москве начали сносить внутренние конструкции спорткомплекса «Олимпийский». Жителей соседних домов настолько перепугали взрывы, что некоторые даже решили позвонить в полицию.

«”Олимпийский” потихоньку разбирают. Он останется в истории вместе с событиями, которые здесь прошли, — от Олимпиады-80 до Евровидения 2009-го. Запомнится концертами звезд и крупнейшими спортивными состязаниями. Уходит легенда… Немного жаль», - поделилась в Сети одна из очевидцев.

Местные жители жалуются, что из-за череды мощных взрывов поднялось много пыли, в домах вибрируют оконные стекла. Отмечается, что исторический фасад работы не затронут.

Реконструкция «Олимпийского» началась в январе этого года, закончатся строительные работы в 2023 году. Предполагается, что спорткомплекс продолжит оставаться спортивным объектом и концертной площадкой. На его территории также планируется строительство аквапарка и кинотеатра.