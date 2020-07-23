Проливные дожди стали причиной наводнения в Ярославской области

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23 июля 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

Фото: pixabay.com

В Ярославской области продолжительные дожди уже привели к настоящему наводнению. Так, в деревне Афонино река Пахма затопила автомобильный мост.

Автомобили теперь проезжают по пешеходному, более высокому мосту. Дорога ведёт в соседнюю деревню.

В настоящее время подтоплены десятки садовых товариществ и несколько деревень. Угроза паводка сохранится в регионе до 27 июля, как сообщает МЧС.