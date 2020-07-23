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В Усть-Илимске в дачном доме произошел пожар, есть погибший

, 14:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

В Усть-Илимске в дачном доме произошел пожар, есть погибший
Фото: pixabay.com

В дачном доме в Усть-Илимске в четвертом часу ночи 22 июля произошел пожар, на котором погиб человек. Дознаватели МЧС России выяснили предварительную причину возгорания. Личность погибшего устанавливается, передает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Уточняется, что о возгорании сообщили соседи. К тушению привлекались пожарные расчёты двух пожарно-спасательных частей города. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны дачный дом был полностью охвачен огнем, кровля и перекрытие обрушились. В результате пожара дом уничтожен полностью на площади 17,5 квадратных метров.

Есть вероятность, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. В настоящее время проводится доследственная проверка.

АГ
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