В Усть-Илимске в дачном доме произошел пожар, есть погибший
23 июля 2020, 14:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: Телеинформ
В дачном доме в Усть-Илимске в четвертом часу ночи 22 июля произошел пожар, на котором погиб человек. Дознаватели МЧС России выяснили предварительную причину возгорания. Личность погибшего устанавливается, передает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Уточняется, что о возгорании сообщили соседи. К тушению привлекались пожарные расчёты двух пожарно-спасательных частей города. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны дачный дом был полностью охвачен огнем, кровля и перекрытие обрушились. В результате пожара дом уничтожен полностью на площади 17,5 квадратных метров.
Есть вероятность, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. В настоящее время проводится доследственная проверка.
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