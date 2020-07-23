В Иркутской области во время сплава по Нижней Тунгуске пропали двое мужчин
23 июля 2020, 13:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: Телеинформ
В Катангском районе Иркутской области пропали двое местных жителей. Они сплавлялись по реке Нижняя Тунгуска на лодке, которая потерпела бедствие. Известно, что трое человек спаслись, как сообщает пресс-служба спасателей.
В ГУ МЧС по Иркутской области рассказали, что судоводитель видел, как его пассажиры, пытаясь спастись, поплыли к разным берегам, и сам поплыл к правому берегу реки, к которому направились женщина и мужчина. Ещё двое мужчин поплыли к левому берегу.
Уточняется, что доплыв до правого берега, трое спасшихся не смогли отыскать своих знакомых, направившихся на левый берег.
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