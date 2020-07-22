Бешеная волчица напала на двух жительниц в Подмосковье

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22 июля 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

Фото: pixabay.com

После нападения бешеной волчицы жительницам деревни Бабынино городского округа Шатура понадобилась медицинская помощь, сообщает пресс-служба местной администрации.

«В единую дежурную диспетчерскую службу городского округа Шатура подступило сообщение о том, что на двух женщин, мать и дочь, проживающих в частном доме в деревне Бабынино, напала волчица. Животное забежало на территорию участка, напало на людей, после чего было загнано в дом», – говорится в сообщении.

Уточняется, что у волчицы выявлено бешенство, поэтому в городском округе планируют ввести карантин.