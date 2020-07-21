Турист сорвался в каньон реки Большая Хоста в Сочи

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21 июля 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На фото: место происшествия, каньон реки Большая Хоста / пресс-служба ЮРПСО

В Сочи турист упал в каньон горной реки с высоты около пяти метров. Об этом вечером 20 июля спасателям сообщили люди, случайно оказавшиеся поблизости. Очевидцы рассказали, что заметили тело мужчины в русле реки Большая Хоста на территории рекреационного объекта «Белые скалы». Признаков жизни пострадавший не подавал, спуститься к нему очевидцы, по их словам, не сумели.

После звонка о происшествии к месту на автомобиле повышенной проходимости выдвинулась группа спасателей Хостинского подразделения ЮРПСО. Спустившись в каньон, спасатели обнаружили в русле реки молодого человека. Пострадавший получил серьезные травмы, но был жив. Предположительно, в результате падения с пятиметровой высоты он повредил таз и позвоночник.



Травмированного туриста спасатели подняли наверх с помощью альпинистского снаряжения и носилок. Уже на тропе спасатели оказали ему первую помощь, а после этого передали его врачам «скорой помощи».

Пострадавшим туристом оказался 39-летний мужчина, приехавший на отдых в Сочи из Екатеринбурга.