В Подмосковье 2-летний мальчик сбежал от побоев отчима. Ему помогла соседка

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20 июля 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт МВД РФ

Старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий сообщила, что в период с 1 по 18 июля в поселке при совхозе «Останкино» в Дмитровском районе 2-летнего мальчика систематически избивал отчим – 22-летний уроженец Саратовской области.

Врадий пояснила, что ребенку наносили удары руками по голове, лицу, туловищу и конечностям. На допросе мужчина заявил, что причиной его поступка является неприязненное отношение к пасынку, уточнила она. Врачи обнаружили у мальчика сотрясение головного мозга, перелом верхней челюстной пазухи, ушибы и ссадины, пишет «МК».

Отмечается, что первой ребенка увидела у КПП местная жительница Елена. По ее словам, растерянный мальчик был одет в пижаму и тапочки, она отпоила его чаем и накормила. Она добавила, что у малыша были разбиты губы, виднелись кровоподтеки, а на лбу были заметны синяки: «Он сказал, что это папа выкрутил ногу, показал руками, что он сделал с его ногой … и мама била, и папа бил», сообщает канал 360.

Позже мальчика забрали сотрудники полиции. 29-летней матери грозит обвинение по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», а в отношении ее сожителя возбудили дело по статье «Истязание».

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что жизни ребенка ничего не угрожает, его состояние стабильно. Сейчас он в больнице.