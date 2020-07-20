Пострадавший при нападении грабителей экс-директор «Ростсельмаша» находится в состоянии средней тяжести

Аргументы Недели → Происшествия 13+

20 июля 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

доктор, фото: pixabay.com

Бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова, госпитализированного после разбойного нападения на его дом в Азовском районе, перевели в областную клиническую больницу в Ростове-на-Дону.

По данным ростовских медиков, 83-летний Песков находится в сознании. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Нападение грабителей на дом Пескова произошло в воскресенье, 19 июля. Злодеи убили сестру мужчины, которой было 80 лет. Правоохранительные органы возбудили дело. Задержали троих подозреваемых. В преступлении оказались замешаны двое жителей Азовского района, 1992 и 1994 годов рождения, а также 38-летний уроженец Санкт-Петербурга. У задержанных изъято похищенное у потерпевших имущество и ценные вещи.

Юрий Песков руководил "Ростсельмашем" около 20 лет с 1978 года. Около года работал заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, имеет звание Героя Социалистического Труда. В настоящее время Песков на пенсии, живет в селе Новомаргаритово на берегу Азовского моря в 100 км от Ростова-на-Дону.