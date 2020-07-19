Участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» избит в Москве

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19 июля 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото: инстаграм Никиты Турчина

Звезду шоу "Битва экстрасенсов" и "Дом-2" Никиту Турчина избили в Москве. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте. Молодой человек сейчас находится в одной из больниц города.

Никиту подкараулили у подъезда его дома и накинулись со спины, избивали руками и ногами. Молодому человеку рассекли голову, но он смог забежать в подъезд и закрыться там. По словам молодого человека, ему мало что удалось запомнить, "воспоминания словно порвали на клочки".

Турчин намерен обратиться в полицию. По его словам, у него есть предположения, кто мог бы стоять за нападением.

Молодой человек находится под наблюдением медиков в одной из клиник Москвы, а его состояние оценивают как средне тяжелое. Как рассказывает Никита, "частые головокружения продолжаются; не могу читать книги и долго смотреть в телефон. Буквы начинают бегать и расплываться, а иногда надолго темнеет в глазах". Он откровенно написал, что нужна помощь, "моральная, материальная и физическая".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Никита Турчин (@n_turchin) 19 Июл 2020 в 4:36 PDT