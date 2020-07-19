Пропавшего с самокатом 9-летнего мальчика в Хабаровске нашли мертвым
19 июля 2020, 10:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: amurmedia.ru
Пропавшего с самокатом девятилетнего мальчика Артема Бородина в Хабаровске нашли мертвым. Накануне вещи ребенка были обнаружены на городской набережной. По информации поисковиков «Лига Спас», несовершеннолетнего нашли мертвым.
Ребенок пропал в районе Хабаровского пограничного института ФСБ России на улице Большой в прошлое воскресенье, 12 июля. Известно, что у школьника при себе был черный железный самокат. По некоторым данным, мальчик жил в неблагополучной семье.
Поисками мальчика занимались сотрудники полиции и волонтеры. Добровольцы, принимавшие участие в поисковой операции, выразили семье погибшего ребенка искренние соболезнования.
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