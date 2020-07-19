Пропавшего с самокатом 9-летнего мальчика в Хабаровске нашли мертвым

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19 июля 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: amurmedia.ru

фото: Лига Спас, из Вконтакте

Пропавшего с самокатом девятилетнего мальчика Артема Бородина в Хабаровске нашли мертвым. Накануне вещи ребенка были обнаружены на городской набережной. По информации поисковиков «Лига Спас», несовершеннолетнего нашли мертвым.

Ребенок пропал в районе Хабаровского пограничного института ФСБ России на улице Большой в прошлое воскресенье, 12 июля. Известно, что у школьника при себе был черный железный самокат. По некоторым данным, мальчик жил в неблагополучной семье.

Поисками мальчика занимались сотрудники полиции и волонтеры. Добровольцы, принимавшие участие в поисковой операции, выразили семье погибшего ребенка искренние соболезнования.