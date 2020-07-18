Пригожин сообщил, что отсудившие квартиру у его первой супруги угрожают ему расправой

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18 июля 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: womanhit.ru

Иосиф Пригожин, фото: Веленгурин Владимир/globallookpress.com

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что представители фирмы, отсудившей квартиру у его первой супруги и их сына и дочери, угрожают ему расправой. Иосиф Пригожин пытается помочь первой жене, лишившейся квартиры в центре Москвы, разобраться с недвижимостью.

Как рассказал продюсер в интервью WomanHit.ru, он встречался с людьми, вел с ними переговоры, а они пугали его расправой, якобы у них есть связи в органах МВД. Пригожину пригрозили, что если он займется квартирой, то с ним расправятся. "У меня ощущение, что мы вернулись в 1990-е годы", — поделился Пригожин.

По его словам, квартиру еще не забрали, но даже если ее отнимут, он примет меры для ее возвращения. В квартире проживали бывшая жена со своей матерью и дети Пригожина. "Вот эти люди, которые лишают дома пожилых людей, их дом — тюрьма. И правоохранительные органы рано или поздно доберутся до них и до тех, кто их прикрывает. Ничего безнаказанно не проходит. Их угрозы я для себя на пленку записал...", - заявил Пригожин.