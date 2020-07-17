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На Ростов-на-Дону обрушился тропический ливень

, 21:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: don24.ru

На Ростов-на-Дону обрушился тропический ливень
Ростов после ливня. Фото: соцсети

На Ростов-на-Дону обрушился сильнейший ливень с градом, из-за чего на дорогах города образовались подтопления.

В местных пабликах пользователи активно выкладывают видео начавшегося из-за дождя потопа. В некоторых местах уровень воды дошел до ручек автомобильных дверей.

В региональном МЧС сообщили, что накануне синоптики предупреждали о комплексе неблагоприятных погодных условий, все коммунальные службы города были приведены в режим повышенной готовности.

В начале месяца во время ливня в Ростове-на-Дону погибла несовершеннолетняя девочка.

ДВа

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