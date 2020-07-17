В Липецкой области на трассе М-4 "Дон" рейсовый автобус столкнулся с "Газелью" и загорелся
17 июля 2020, 08:50[ «Аргументы Недели» ]
Пассажирский рейсовый автобус из Донецка попал в аварию и сгорел в Липецкой области на 375 километре трассы М-4 "Дон ". По предварительной информации, в автобусе находилось 39 человек, в том числе один ребенок.
По данным оперативных служб региона, в Елецком районе произошло столкновение автомобилей "Газель" и рейсового автобуса. После ДТП автобус загорелся. В результате аварии пять человек пострадали, трое из них госпитализированы. У них нетяжелые травмы. Двое из пяти пострадавших от госпитализации отказались.
Остальных пострадавших на месте проверили медики из бригады "скорой помощи". Автобус оперативно потушили пожарные. Транспортное средство сильно выгорело.
Пассажиров пострадавшего автобуса разместят в гостинице. Районная администрация уже направила транспорт для доставки людей.
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