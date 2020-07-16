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В акваторию Москвы-реки упал трактор

, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

В акваторию Москвы-реки упал трактор
фото: pixabey

В акваторию Москвы-реки упал трактор в районе Воробьевской набережной. Неизвестно, что стало причиной чрезвычайного происшествия. Полиция выясняет причины произошедшего и передает, что пострадавших нет. 

Спецслужбы занимаются активным поиском владельца транспортного средства и не исключают того, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. 

ЕСт

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