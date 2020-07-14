В Тульской области тракторист переехал находившуюся в поле женщину

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14 июля 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nm71.ru

Трактор в поле. Фото: pixabay.com

В деревне Озерки в Тульской области тракторист наехал на женщину во время полевых работ.

Сообщается, что ЧП произошло в поле во время жатвы. Женщина по каким-то причинам, лежала на поле, где шла уборка. От полученных травм жительница поселка Волово скончалась на месте происшествия.

Сейчас следственные органы выясняют, каким образом и почему женщина оказалась в поле.

Ранее сообщалось, что тракторист сжег поле на Кубани, пытаясь потушить загоревшийся прицеп.