Самолет «Победы» готовится сесть в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки

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13 июля 2020, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет, pixabay.com

Самолет авиакомпании "Победа", следующий рейсом Мурманск - Москва, совершит вынужденную посадку в Петрозаводске из-за закурившей на борту пассажирки. Нарушителя в аэропорту ожидают сотрудники полиции.

Женщина намеренно нарушила правила безопасности и дважды закурила на борту, несмотря на запрет. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в Петрозаводске.

Авиакомпания сожалеет о вынужденном ожидании и неудобствах своих клиентов из-за задержки прибытия в Москву, но "безопасность важнее любых неудобств".