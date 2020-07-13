Видео массовых беспорядков на Амурском заводе «Газпрома», возбуждено уголовное дело

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13 июля 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

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Рабочие Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный устроили беспорядки, в них приняли участие около 300 человек. Пострадали офисные помещения, разграблен один из продовольственных магазинов.

Толпа била стёкла офисов и переворачивала служебные автомобили. Работники турецкой Renaissance Heavy Industries требовали повышения зарплаты и выплат за три месяца карантина. Следственное управление СКР по Амурской области сообщает, что участниками конфликта стали граждане Узбекистана.

Как пояснили в пресс-службе Амурского ГПЗ подрядчик получает оплату выполненных работ по существующим договорам и «компании, управляющие проектом, не имеют задолженностей перед подрядной организацией».

Усмирять строителей пришлось бойцам Росгвардии, зачинщики беспорядков задержаны. Сейчас на месте находятся сотрудники подразделений органов внутренних дел и и следователи-криминалисты, территория стройплощадки оцеплена, работы на строительной площадке продолжаются в штатном режиме. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Первые две линии (всего их будет шесть) одного из крупнейших в мире заводов по переработке природного газа должны быть введены в эксплуатацию в 2021 году. Когда предприяте заработает на полную мощность, оно сможет обрабатывать 42 миллиарда кубометра газа в год.