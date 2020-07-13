Взорвавшийся банкомат едва не стал причиной пожара в Новороссийске

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13 июля 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: kubantv.ru

В отделении одного из банков в Новороссийске задымился банкомат. ЧП случилось утром 13 июля в банковском филиале на проспекте Дзержинского. Очевидцы, находившиеся в помещении банка, сначала услышали громкий звук, похожий на хлопок. Потом, по их словам, из одного из терминалов повалил густой дым.

На место немедленно прибыли пожарные расчеты – 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Пожарные установили, что причиной задымления в помещении банка стала неисправность электропроводки, которая привела к короткому замыканию. Персонал банка и посетителей, находившихся в помещении, вывели на улицу.

Как сообщили «Аргументам недели Кубань» в пресс-службе краевого ГУ МЧС, в результате инцидента никто из людей не пострадал. Информации о том, что стало с содержимым задымившегося банкомата, пока нет.

Напомним, в среднем в банкомат помещается около 8 тысяч денежных купюр. С учетом номинала банкнот, внутри банкомата единовременно может находиться около 7-8 миллионов рублей.