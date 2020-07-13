Профессор рассказал, чем обусловлен рост числа преступлений с банковскими картами
13 июля 2020, 14:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Эксперт в сфере информационной безопасности Виталий Вехов в понедельник рассказал, чем в последнее время был вызван рост количества преступлений на территории России с использованием банковских карт.
Профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталий Вехов отметил, что, во-первых, это связано с тем, что увеличилось число карт у граждан. Во-вторых, из-за пандемии COVID-19 и режима самоизоляции возросло количество онлайн-продаж, в ходе которых используются реквизиты карт. В-третьих, активизировались мошенники, которые буквально охотятся за этими реквизитами.
По словам эксперта, следует запомнить: никому и никогда нельзя передавать данные своих банковских карт, а также ни в коем случае не следует сохранять реквизиты, логины и пароли для последующей оплаты в приложениях и на сайтах – их нужно каждый раз заново вводить своей рукой.
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