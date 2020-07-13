Площадь лесных пожаров в ХМАО за минувшие выходные удвоилась

За минувшие сутки площадь лесных пожаров, зафиксированная в Ханты-Мансийском автономном округе, удвоилась. Согласно последней информации, к настоящему моменту она превышает 10 тысяч гектаров.
В минувшую пятницу стало известно, что в Югре горят 11 участков леса на 818 гектарах. По состоянию на 9 часов понедельника, 13 июля, в регионе зарегистрировано 37 лесных пожаров площадью 5 271 гектар. В общей сложности с начала пожароопасного сезона в автономном округе выявлено 188 лесных пожаров общей площадью 10,5 тысячи гектаров.
Главными причинами возникновения возгораний в югорских лесах в 2020 году являются грозовые разряды, а также нарушения местным населением и туристами правил безопасности.
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