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В Краснодарском крае пропала трехлетняя девочка

, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Краснодарском крае пропала трехлетняя девочка
Алиса, Фото: © kp.ru

В городе Горячий Ключ Краснодарского края пропала трехлетняя девочка. Сегодня утром Алиса гуляла во дворе дома на улице Новосельская, куда пришла в гости с родителями. Без присмотра ребенок находился всего пару минут.

Алиса знает в этом районе две дороги, по которым ранее ходила с матерью. Возможно, она где-то у МФЦ,  или решила пойти к озеру.

У малышки светлые волосы, голубые глаза. На ней была голубая майка. Всех, кто видел девочку, просят позвонить по телефону: 8-918-381-04-42. Полиция уже подключилась к поискам малышки.

НС

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