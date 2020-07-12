В Краснодарском крае пропала трехлетняя девочка

В городе Горячий Ключ Краснодарского края пропала трехлетняя девочка. Сегодня утром Алиса гуляла во дворе дома на улице Новосельская, куда пришла в гости с родителями. Без присмотра ребенок находился всего пару минут.
Алиса знает в этом районе две дороги, по которым ранее ходила с матерью. Возможно, она где-то у МФЦ, или решила пойти к озеру.
У малышки светлые волосы, голубые глаза. На ней была голубая майка. Всех, кто видел девочку, просят позвонить по телефону: 8-918-381-04-42. Полиция уже подключилась к поискам малышки.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.