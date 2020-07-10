В Балашихе жертвой преступления стал мужчина в возрасте пятидесяти лет, который работал водителем такси

В Балашихе предъявили обвинение мужчине, который забил насмерть таксиста, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью. По данным ведомства, жертвой преступления стал мужчина в возрасте пятидесяти лет, который работал водителем такси. Его труп нашли возле одного из домов в деревне Павлино.
Экспертиза показала, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. В ходе расследования был установлен подозреваемый — 33-летний владелец автосервиса, который сдавал потерпевшему машину в аренду. В ходе допроса полиция выяснила, что между мужчинами возник острый конфликт.
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