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В Балашихе жертвой преступления стал мужчина в возрасте пятидесяти лет, который работал водителем такси

, 18:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

В Балашихе жертвой преступления стал мужчина в возрасте пятидесяти лет, который работал водителем такси
фото: pixabey

В Балашихе предъявили обвинение мужчине, который забил насмерть таксиста, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью. По данным ведомства, жертвой преступления стал мужчина в возрасте пятидесяти лет, который работал водителем такси. Его труп нашли возле одного из домов в деревне Павлино.

Экспертиза показала, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. В ходе расследования был установлен подозреваемый — 33-летний владелец автосервиса, который сдавал потерпевшему машину в аренду. В ходе допроса полиция выяснила, что между мужчинами возник острый конфликт. 

ЕСт

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