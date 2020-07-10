Во Владивостоке два человека пострадали при падении лифта в шахту

Во Владивостоке утром в пятницу, 10 июля, два человека были госпитализированы после падения лифта в шахту. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня сотрудники главка МЧС по региону.
Инцидент произошел в административном здании по улице Снеговой. Лифт с двумя людьми внезапно сорвался с четвертого этажа, вследствие чего они получили травмы различной степени тяжести. Спасатели, прибывшие на место оперативно эвакуировали пострадавших, оказали им необходимую помощь, а затем передали их врачам "скорой".
В настоящий момент травмированные мужчины 1993 и 1987 годов рождения находятся в городской клинической больнице №2.
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