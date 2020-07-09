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В Петербурге анестезиолога приговорили к десяти годам колонии за надругательство над пациентками в беспомощном состоянии

, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

В Петербурге анестезиолога приговорили к десяти годам колонии за надругательство над пациентками в беспомощном состоянии
фото:тюрьма, pixabay.com

Ленинский суд Санкт-Петербурга приговорил к десяти годам колонии строгого режима анестезиолога Армена Оганесяна за надругательство над своими клиентками, которые находились под общим наркозом после операции.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в ИК строгого режима, с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок 6 лет, с ограничением свободы на срок 1 год», - уточнила объединенная пресс-служба судов города.

Врачу вменили шесть эпизодов изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении пациенток, среди них девушки 1997, 2001 и 2002 годов рождения. Кроме того, после отбытия основного наказания Оганесян не имеет права выезжать за пределы места проживания – Московская область, изменять место жительства и место пребывания без согласия УИИ, а также обязан являться в УИИ 1 раз в месяц для регистрации. При этом суд взыскал в счет возмещения морального вреда два раза по 70 000 рублей.

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