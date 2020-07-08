На территории Кемеровской области молодые люди погибли на реке Томь
8 июля 2020, 18:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: ПолитЭксперт
Молодой человек, отмечавший свое совершеннолетие, и его 13-летняя подруга скончались во время отдыха на пляже реки Томь. Датами их смерти стали 2 и 4 июля.
Инциденты произошли в начале июля на территории Кемеровской области. Первым погиб молодой человек, который приехал на береговую линию вместе с друзьями и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, утонул. Позднее спасатели обнаружили его тело рядом с базой "Восход". Спустя 38 часов появилось новое сообщение о трагедии. В этот раз погибла 13-летняя школьница рядом с поселком Чебалсу.
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