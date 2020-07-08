В Иркутской области при пожаре в гаражах пострадал мужчина
8 июля 2020, 15:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: Телеинформ
В ночь на 8 июля в Киренске загорелись два гаража в микрорайоне Мельничный на улице Матросова. В огне пострадал местный житель, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
На момент прибытия пожарных горели деревянные гаражи на площади 48 квадратных метров. На месте происшествия был обнаружен получивший ожоги мужчина. Пострадавший 1983 года рождения был госпитализирован бригадой скорой помощи. В течение часа пожар был ликвидирован. В результате оба гаража были уничтожены огнем.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.