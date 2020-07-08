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В Иркутской области при пожаре в гаражах пострадал мужчина

, 15:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

В Иркутской области при пожаре в гаражах пострадал мужчина
фото: pixabey

В ночь на 8 июля в Киренске загорелись два гаража в микрорайоне Мельничный на улице Матросова. В огне пострадал местный житель, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. 

На момент прибытия пожарных горели деревянные гаражи на площади 48 квадратных метров. На месте происшествия был обнаружен получивший ожоги мужчина. Пострадавший 1983 года рождения был госпитализирован бригадой скорой помощи. В течение часа пожар был ликвидирован. В результате оба гаража были уничтожены огнем. 

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