Под Новороссийском обнаружен блиндаж с боеприпасами времен ВОВ

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7 июля 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: pixabay.com

Блиндаж с боеприпасами времен Великой Отечественной войны обнаружили силовики под Новороссийском. Хранилище находок «черных копателей» располагалось в окрестностях села Абрау-Дюрсо. Склад боеприпасов был найден в ходе рейда сотрудников краевого УФСБ по пресечению деятельности «чёрных копателей», связанной с незаконным оборотом оружия.

Как сообщили «Аргументам недели Кубань» в пресс-службе ведомства, в блиндаже находились 26 артиллерийских снарядов различного калибра и пять минометных мин. Обнаруженные боеприпасы все еще представляли опасность. Согласно экспертным оценкам, общая масса взрывчатого вещества, находившегося в них, составила более 20 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Место обнаружения боеприпасов было оцеплено полицией, об опасной находке сообщили в МЧС и районный военный комиссариат. Также была оформлена соответствующая заявка на разминирование. Боеприпасы были изъяты.

Образцы боеприпасов направлены в Новороссийск в экспертно-криминалистический центр на исследование, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).