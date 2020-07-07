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Видео, как в Москве автомобиль въехал в веранду ресторана

, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]

Видео, как в Москве автомобиль въехал в веранду ресторана
веранда Тануки, фото: соцсети

Автомобиль врезался в летнюю веранду ресторана «Тануки» на улице Генерала Белова в районе Орехово-Борисово в Москве. Водитель не справился с управлением, плохо себя почувствовал за рулем.

Пострадавших, к счастью, нет.

Автомобиль снес ограждение летней веранды и остановился у окон заведения. На месте сейчас работают правоохранители. В Сети появилось видео после инцидента.

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НС

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