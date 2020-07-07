7 июля 2020, 15:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: Телеинформ
В Ангарске произошел пожар в квартире пятиэтажки – пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.Информация о пожаре в квартире пятиэтажного дома в 92 квартале Ангарска поступила в пожарно-спасательную службу в 11:33. К месту пожара былинаправлены спецслужбы.
Горела квартира на втором этаже, из окна шёл чёрный дым, в подъезде стояло сильное задымление. Из дома самостоятельно эвакуировались пять человек. В горящую квартиру удалось попасть через окно по лестнице. На полу возле дивана была обнаружена женщина.
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