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В Ангарске произошел пожар в квартире пятиэтажки

, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

В Ангарске произошел пожар в квартире пятиэтажки
фото: pixabey

В Ангарске произошел пожар в квартире пятиэтажки – пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.Информация о пожаре в квартире пятиэтажного дома в 92 квартале Ангарска поступила в пожарно-спасательную службу в 11:33. К месту пожара были направлены спецслужбы. 

Горела квартира на втором этаже, из окна шёл чёрный дым, в подъезде стояло сильное задымление. Из дома самостоятельно эвакуировались пять человек. В горящую квартиру удалось попасть через окно по лестнице. На полу возле дивана была обнаружена женщина. 

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