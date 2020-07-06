В убийстве пропавшего на Кубани мальчика обвиняют сожительницу его дяди

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6 июля 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]

На месте преступления. Фото: сайт СУ СК России по Краснодарском краю

В ходе расследования уголовного дела об исчезновении 10 мая 2019 года 9-летнего жителя кубанской станицы Баговской задержана 28-летняя местная жительница.

В краевом следкоме сообщили, что была установлена причастность сожительницы дяди пропавшего мальчика к его убийству. Женщину задержали.

«Со слов обвиняемой, днем 10 мая 2019 года мальчик пришел к ней домой на улицу Богатырскую. Находясь в доме, он громко слушал музыку, чем мог разбудить спавших детей женщины. Обвиняемая стала предъявлять мальчику претензии, они поссорились, и женщина задушила ребенка, после чего скрыла следы преступления», – говорится в сообщении СУ СК России по Краснодарскому краю.