В убийстве пропавшего на Кубани мальчика обвиняют сожительницу его дяди
6 июля 2020, 15:08[ «Аргументы Недели» ]
В ходе расследования уголовного дела об исчезновении 10 мая 2019 года 9-летнего жителя кубанской станицы Баговской задержана 28-летняя местная жительница.
В краевом следкоме сообщили, что была установлена причастность сожительницы дяди пропавшего мальчика к его убийству. Женщину задержали.
«Со слов обвиняемой, днем 10 мая 2019 года мальчик пришел к ней домой на улицу Богатырскую. Находясь в доме, он громко слушал музыку, чем мог разбудить спавших детей женщины. Обвиняемая стала предъявлять мальчику претензии, они поссорились, и женщина задушила ребенка, после чего скрыла следы преступления», – говорится в сообщении СУ СК России по Краснодарскому краю.
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