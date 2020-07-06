Труп молодого мужчины найден на ж/д путях возле станции Ейск

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6 июля 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Утром 6 июля на перегоне Александровская-Ейск машинист маневрового локомотива обнаружил тело молодого мужчины. О своей страшной находке машинист немедленно сообщил в дежурную часть Ейского линейного отделения полиции. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался местный житель 1993 года рождения. На теле молодого человека были следы железнодорожного травмирования. По предварительной версии, его сбил грузовой поезд, проходивший по данному пути в 4:00 6 июля.

По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка, процессуальное решение будет принято по ее результатам, сообщили «Аргументам недели Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

В пресс-службе ведомства также напомнили, что поезд развивает скорость до 180 км/ч, а тормозной путь состава до его полной остановки составляет от 700 метров до полутора километров. Поэтому пути необходимо переходить только по специально оборудованным переходам, убедившись, что поезда поблизости нет.