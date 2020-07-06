В убийстве пропавшего год назад школьника обвинили жительницу кубанской станицы

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6 июля 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

На Кубани 28-летней жительнице станицы Баговской предъявлено обвинение в убийстве 9-летнего Богдана К. Мальчик не вернулся домой из школы в мае 2019 года. Все это время Богдана искали волонтеры и полиция. По факту безвестного исчезновения мальчика региональным СУ СКР было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Следствие выяснило, что к исчезновению Богдана имеет отношение 28-летняя жительница Баговской. Подозреваемую задержали. Также сообщается, что на территории ее домовладения были найдены останки исчезнувшего год назад ребенка.

Как рассказала следствию сама обвиняемая, днем 10 мая 2019 года Богдан К. пришел к ее дому на улицу Богатырскую. В это время ее дети спали, а гость включил громкую музыку, которая могла их разбудить. По словам женщины, она велела Богдану уменьшить громкость или совсем выключить музыку, но мальчик ее не послушал, после чего разозленная женщина задушила нарушителя тишины. Следы преступления, как установило следствие, она попыталась скрыть.

– В настоящее время обвиняемая заключена под стражу, следователем проводится сбор доказательственной базы, – сообщили «Аргументам недели Кубань» в пресс-службе краевого СУ СКР.

Точную причину смерти мальчика установит судебно-медицинская экспертиза, добавили в ведомстве.