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Мертвого российского военного обнаружили в квартире в Армении

, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]

Мертвого российского военного обнаружили в квартире в Армении
солдат, фото: pixabay.com

В одной из квартир дома в Гюмри обнаружен мертвым военнослужащий 102-й российской военной базы. В ЮВО пояснили, что военнослужащий находился во внеслужебное время на съемной квартире.

Никаких признаков насильственной смерти не обнаружено. Причиной кончины стал, по всей вероятности, нервный срыв из-за личных обстоятельств. Армянские СМИ сообщают, что , на месте происшествия было найдено письмо. Российскому юноше, контрактнику было 20 лет.

Командование Южного военного округа совместно с правоохранителями Армении организовало проверку после гибели российского военнослужащего.

НС

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