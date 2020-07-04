Мертвого российского военного обнаружили в квартире в Армении
4 июля 2020, 21:22[ «Аргументы Недели» ]
В одной из квартир дома в Гюмри обнаружен мертвым военнослужащий 102-й российской военной базы. В ЮВО пояснили, что военнослужащий находился во внеслужебное время на съемной квартире.
Никаких признаков насильственной смерти не обнаружено. Причиной кончины стал, по всей вероятности, нервный срыв из-за личных обстоятельств. Армянские СМИ сообщают, что , на месте происшествия было найдено письмо. Российскому юноше, контрактнику было 20 лет.
Командование Южного военного округа совместно с правоохранителями Армении организовало проверку после гибели российского военнослужащего.
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