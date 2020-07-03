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В Раменском мальчик погиб от ранений шеи осколками разбившегося стекла

, 19:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

В Раменском мальчик погиб от ранений шеи осколками разбившегося стекла
фото: pixabey

В Раменском мальчик в возрасте пяти лет выпал из окна и погиб от ранений шеи осколками разбившегося стекла, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Подмосковью. По данным ведомства, тело ребенка нашли под окнами одного из жилых домов.

Согласно предварительной версии, мальчик был у себя дома – в квартире на первом этаже. В какой-то момент он залез на подоконник, облокотился на стекло и выпал. При падении стекло разбилось, и ребенок получил множественные травмы, в том числе была повреждена сонная артерия. От обильного кровотечения он скончался на месте.

СЕ

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