Дочери Вячеслава Малафеева предъявили обвинение и отправили в психиатрическую больницу
2 июля 2020, 21:33[ «Аргументы Недели» ]
В Петербурге расследуется уголовное дело, фигуранткой которого стала дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева. Девушку отправили в психиатрическую больницу на экспертизу.
Суд одобрил сегодня ходатайство следователей о помещении несовершеннолетней Ксении в стационар.
В марте 2020 года 16-летняя дочка экс-вратаря «Зенита» попалась на продаже наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Статья предполагает лишение свободы от 8 до 15 лет за сбыт наркотиков в значительном размере.
Ксения - дочь известного футболиста от первого брака – ее мать трагически умерла в аварии в 2011 году.
41-летний экс-футболист занимается бизнесом, ему принадлежит агентство недвижимости. Малафеев пока воздерживается от комментариев, предварительное следствие не завершено.
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