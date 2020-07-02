Дочери Вячеслава Малафеева предъявили обвинение и отправили в психиатрическую больницу

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2 июля 2020, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]

Вячеслав Малафеев, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Петербурге расследуется уголовное дело, фигуранткой которого стала дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева. Девушку отправили в психиатрическую больницу на экспертизу.

Суд одобрил сегодня ходатайство следователей о помещении несовершеннолетней Ксении в стационар.

В марте 2020 года 16-летняя дочка экс-вратаря «Зенита» попалась на продаже наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Статья предполагает лишение свободы от 8 до 15 лет за сбыт наркотиков в значительном размере.

Ксения - дочь известного футболиста от первого брака – ее мать трагически умерла в аварии в 2011 году.

41-летний экс-футболист занимается бизнесом, ему принадлежит агентство недвижимости. Малафеев пока воздерживается от комментариев, предварительное следствие не завершено.