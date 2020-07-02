Прорыв газопровода произошел под Самарой

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2 июля 2020, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]

газопровод, фото: hunedoaralibera.ro

Прорыв газопровода произошел сегодня в Самарской области. Авария случилась в районе села Подстепновка Куйбышевского района. В районе прорыва образовалась автомобильная пробка.

Авария произошла рядом с Куйбышевским нефтеперерабатывающим заводом. Из-за угрозы детонации экстренные службы перекрыли дороги в районе прорыва. По словам очевидцев, ощущается запах газа, который фонтаном вырывается из трубопровода и распространяется по полю.