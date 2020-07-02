Видео, как курьеры устроили массовую драку в Москве

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2 июля 2020, 19:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

курьеры, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Очевидцы засняли массовую драку курьеров Delivery Club и "Яндекс.еды", которая проходила на парковке недалеко от "Макдональдса" на северо-западе Москвы. В потасовке участвовали несколько десятков человек.

Прохожие вызвали полицию, но, когда полицейские прибыли на место, участники драки разбежались. После отъезда сотрудников МВД драка возобновилась.

В компаниях были удивлены этим происшествием. "Мы удивлены этой ситуации, потому что курьерское сообщество очень дружное, курьеры всегда помогают друг другу, вне зависимости от того, в какой компании они работают. Мы уже связались с нашими коллегами и разбираемся в этой ситуации, нам важно понять, что подтолкнуло курьеров к конфликту", — говорится в комментарии Delivery Club.

"Служба безопасности уже выясняет, что произошло, сообщили в пресс-службе "Яндекс.Еды". - Мы точно так же шокированы и озадачены этим видео, между курьерами, которые сотрудничают с разными сервисами, нет антагонизма, они плотно общаются и часто помогают друг другу".