Видео, как курьеры устроили массовую драку в Москве

Очевидцы засняли массовую драку курьеров Delivery Club и "Яндекс.еды", которая проходила на парковке недалеко от "Макдональдса" на северо-западе Москвы. В потасовке участвовали несколько десятков человек.
Прохожие вызвали полицию, но, когда полицейские прибыли на место, участники драки разбежались. После отъезда сотрудников МВД драка возобновилась.
В компаниях были удивлены этим происшествием. "Мы удивлены этой ситуации, потому что курьерское сообщество очень дружное, курьеры всегда помогают друг другу, вне зависимости от того, в какой компании они работают. Мы уже связались с нашими коллегами и разбираемся в этой ситуации, нам важно понять, что подтолкнуло курьеров к конфликту", — говорится в комментарии Delivery Club.
"Служба безопасности уже выясняет, что произошло, сообщили в пресс-службе "Яндекс.Еды". - Мы точно так же шокированы и озадачены этим видео, между курьерами, которые сотрудничают с разными сервисами, нет антагонизма, они плотно общаются и часто помогают друг другу".