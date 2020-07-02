Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Иркутской области на федеральной трассе перевернулся большегруз

, 17:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

В Иркутской области на федеральной трассе перевернулся большегруз
фото: pixabey

В Шелеховском районе 2 июля утром на 76-м километре автодороги Р-258 «Байкал» перевернулся большегруз, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. 

44-летний водитель не справился с управлением. На момент происшествия в автомобиле находился один пассажир. В результате аварии с незначительными травмами за медицинской помощью обратился водитель большегруза. По факту ДТП проводится проверка. Движение на автодороге не ограничено.

СЕ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью