В Иркутской области на федеральной трассе перевернулся большегруз

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2 июля 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

В Шелеховском районе 2 июля утром на 76-м километре автодороги Р-258 «Байкал» перевернулся большегруз, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



44-летний водитель не справился с управлением. На момент происшествия в автомобиле находился один пассажир. В результате аварии с незначительными травмами за медицинской помощью обратился водитель большегруза. По факту ДТП проводится проверка. Движение на автодороге не ограничено.