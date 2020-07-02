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В Амурской области пять человек стали жертвами пожара

, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

В Амурской области пять человек стали жертвами пожара
фото: pixabey

В Амурской области в жилом доме в городе Зея произошел пожар, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает МЧС РФ. 

По улице Белоусова загорелся двухквартирный дом. Среди погибших трое мужчин и две женщины, также еще один человек пострадал. На данный момент пожар тушат более 30 специалистов, задействовано 12 единиц техники.

СЕ
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