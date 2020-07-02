В Амурской области пять человек стали жертвами пожара
2 июля 2020, 15:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: НСН
В Амурской области в жилом доме в городе Зея произошел пожар, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает МЧС РФ.
По улице Белоусова загорелся двухквартирный дом. Среди погибших трое мужчин и две женщины, также еще один человек пострадал. На данный момент пожар тушат более 30 специалистов, задействовано 12 единиц техники.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.