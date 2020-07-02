В Амурской области пять человек стали жертвами пожара

Аргументы Недели → Происшествия 13+

2 июля 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

В Амурской области в жилом доме в городе Зея произошел пожар, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает МЧС РФ.

По улице Белоусова загорелся двухквартирный дом. Среди погибших трое мужчин и две женщины, также еще один человек пострадал. На данный момент пожар тушат более 30 специалистов, задействовано 12 единиц техники.