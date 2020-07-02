В Санкт-Петербурге мастер пирсинга избила полицейского в участке
2 июля 2020, 14:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: НСН
В Санкт-Петербурге сотрудник полиции обратился с заявлением на 30-летнюю женщину, которая набросилась на него с кулаками прямо в отделе, она была в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 июня в одном из отделов полиции в Невском районе Петербурга.
В участке задержанная повздорила с дежурным, а после словесной перепалки атаковала полицейского, ударив его кулаком в голову.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.