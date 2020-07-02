В Санкт-Петербурге мастер пирсинга избила полицейского в участке

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2 июля 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

В Санкт-Петербурге сотрудник полиции обратился с заявлением на 30-летнюю женщину, которая набросилась на него с кулаками прямо в отделе, она была в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 июня в одном из отделов полиции в Невском районе Петербурга.

В участке задержанная повздорила с дежурным, а после словесной перепалки атаковала полицейского, ударив его кулаком в голову.