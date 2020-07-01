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1 июля 2020, 23:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото:pixabey

В Ростове-на-Дону в районе городской набережной столкнулись два теплохода, из них двигался только один, второй учебный, он принадлежит институту водного транспорта и был пришвартован у причала.

В результате столкновения у судна помят борт, разлива нефтепродуктов удалось избежать. Пострадавших нет.