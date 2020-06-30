Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 18+

На чердаке дома в Подмосковье нашли тела трёх подростков

, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

На чердаке дома в Подмосковье нашли тела трёх подростков
чердак, фото: pixabay.com

Трупы подростков были найдены сегодня в Люберцах. Тела находились на чердачном помещении 23-этажного жилого дома. На телах не обнаружено внешних признаков насильственной смерти.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, организована доследственная проверка трагедии.
Некоторые СМИ сделали вывод, что смерть подростков может быть связана с употреблением наркотических веществ. На месте происшествия найдено несколько шприцев.

Прокуратура Московской области организовала проверку.

НС

В мире

Арктика под прицелом: международная обстановка накаляется

Арктика под прицелом: международная обстановка накаляется

В «Меморандуме о защите национальных интересов США в Арктике и Антарктике», подписанном Дональдом Трампом 10 июня, отмечается, что стране для защиты собственных интересов нужен «работоспособный ледокольный флот». Периодически о своих амбициях в Арктике заявляют Китай и ряд европейских стран.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью