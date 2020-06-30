На чердаке дома в Подмосковье нашли тела трёх подростков

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30 июня 2020, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

чердак, фото: pixabay.com

Трупы подростков были найдены сегодня в Люберцах. Тела находились на чердачном помещении 23-этажного жилого дома. На телах не обнаружено внешних признаков насильственной смерти.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, организована доследственная проверка трагедии.

Некоторые СМИ сделали вывод, что смерть подростков может быть связана с употреблением наркотических веществ. На месте происшествия найдено несколько шприцев.

Прокуратура Московской области организовала проверку.