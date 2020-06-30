В Кабардино-Балкарии в реку упал автомобиль с тремя пассажирами
30 июня 2020, 19:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Кабардино-Балкарии в ущелье в реку Баксан сорвался автомобиль ВАЗ-2109. По предварительной информации регионального МЧС, в машине находилось три человека.
На месте происшествия работают спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, а также пожарные. Они занимаются поиском пропавших людей.
По данным республиканского МВД, 24-летний местный житель не справился с управлением, съехал с проезжей части, и машина упала в реку. Перед этим водитель успел выскочить из машины, в которой, по предварительным данным, остались 22-летняя девушка и два подростка.
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