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В Иркутской области из окна третьего этажа выпала девятилетняя девочка

, 18:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

В Иркутской области из окна третьего этажа выпала девятилетняя девочка
фото: pixabey

В Иркутской области в Бирюсинске из окна третьего этажа выпала девятилетняя девочка. Полиция сообщает, что ребенок госпитализирован. Инцидент произошёл, в гостях у знакомых, где школьница находилась вместе с матерью.

Взрослые попросили ребёнка поправить штору, девочка встала на подоконник и, не удержав равновесия, сорвалась вниз. Прибывшие медики диагностировали у пострадавшей различные травмы и ушибы. 

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