В Иркутской области из окна третьего этажа выпала девятилетняя девочка
30 июня 2020, 18:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: Телеинформ
В Иркутской области в Бирюсинске из окна третьего этажа выпала девятилетняя девочка. Полиция сообщает, что ребенок госпитализирован. Инцидент произошёл, в гостях у знакомых, где школьница находилась вместе с матерью.
Взрослые попросили ребёнка поправить штору, девочка встала на подоконник и, не удержав равновесия, сорвалась вниз. Прибывшие медики диагностировали у пострадавшей различные травмы и ушибы.
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