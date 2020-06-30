В Иркутской области из окна третьего этажа выпала девятилетняя девочка

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30 июня 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

В Иркутской области в Бирюсинске из окна третьего этажа выпала девятилетняя девочка. Полиция сообщает, что ребенок госпитализирован. Инцидент произошёл, в гостях у знакомых, где школьница находилась вместе с матерью.

Взрослые попросили ребёнка поправить штору, девочка встала на подоконник и, не удержав равновесия, сорвалась вниз. Прибывшие медики диагностировали у пострадавшей различные травмы и ушибы.