Под Анапой на пляже погиб мальчик. Братья закопали его в песок

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30 июня 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

песок, фото: pixabay.com

В курортном анапском поселке Витязево 30 июня произошла трагедия. Восьмилетний ребенок погиб от на пляже во время игры со старшими братьями. Вроде бы безобидная игра - закапывание в песок.

Но ребята зачем-то закопали брата с головой. По всей видимости, ребёнок подавился песком и задохнулся. Вызванная бригада врачей ничем не смогла помочь мальчику.

Семья с тремя детьми отдыхала, разбив палатку на берегу моря. Может, родители спали, может, просто отвлеклись, оставив детей без присмотра. Следственные органы проводят проверку.