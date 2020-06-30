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В Мурманске пять человек пострадали в ДТП с маршруткой

, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Мурманске пять человек пострадали в ДТП с маршруткой
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Утром во вторник, 30 июня, в Мурманске произошло столкновение маршрутки с легковым автомобилем. В региональном УМВД сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек.

ДТП случилось на перекрестке проспекта Кольский и улицы Пономарева. Установлено, что в результате аварии пострадали четыре человека, которые находились в маршрутном такси, а также водитель легковушки. Данных о состоянии граждан не поступало.

На месте аварии в настоящий момент работают сотрудники ГИБДД, специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

ЕТ

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