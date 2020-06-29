В Ангарске полиция разыскивает водителя, который сбил двух человек на пешеходном переходе

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29 июня 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинфрорм

фото: pixabey

В Ангарске , водитель иномарки сбил переходящих по нерегулируемому пешеходному переходу двух человек, после чего скрылся с места происшествия. Авария произошла 29 июня около 11:00 в 8 микрорайоне на проспекте Ангарский, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В результате произошедшего 32-летний пешеход получил тяжелые травмы и доставлен в больницу. Вторая потерпевшая, по предварительным сведениям, не получила серьезных повреждений и пока не сообщала о себе ни полиции, ни врачам. Полиция Иркутской области разыскивает водителя.